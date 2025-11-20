Экс-главу стройнадзора Новосибирской области приговорили к семи годам за взятку

У Алексея Нечунаева изъята денежная сумма в размере почти 274 тыс. рублей, равная размеру взятки

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил бывшего начальника инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Алексея Нечунаева к семи годам колонии за взятку. Он получил 250 тыс. рублей и коньяк стоимостью почти 24 тыс. рублей, сообщила пресс-служба суда.

Как установил суд, обвиняемый получил взятку через посредника от представителя строительной компании за быстрое подписание приказа, подтверждающего, что построенное здание соответствует проекту и нормам. Компания-застройщик срочно нуждалась в этом документе, чтобы избежать крупных штрафов.

"Приговором суда Нечунаев А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, и ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима в качестве основного наказания, а также дополнительные наказания в виде штрафа в размере пятикратного размера взятки", - говорится в сообщении. Также отмечается, что Нечунаеву запрещено занимать руководящие должности на госслужбе в течение пяти лет.

Во время суда адвокаты Нечунаева утверждали, что их клиент невиновен и не получал взятку, а материалы уголовного дела были сфальсифицированы, отметили в пресс-службе. Однако суд посчитал эти аргументы защиты неубедительными и отклонил их, признав вину бывшего чиновника полностью доказанной.

Как говорится в сообщении, у осужденного изъята денежная сумма в размере почти 274 тыс. рублей, равная размеру взятки.

Кроме того, суд вынес отдельное постановление в адрес руководителя СУ СК по Новосибирской области, указав на бездействие следователя, который не снял арест с жилья, не принадлежавшего обвиняемому. Приговор пока не вступил в законную силу.