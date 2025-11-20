Готовивший теракт против военного в ДНР хранил взрывчатку от спецслужб Украины

Как установила российская контрразведка, подозреваемый через Telegram установил контакт с представителем ГУР Минобороны Украины

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Подозреваемый в подготовке теракта в отношении военного в ДНР, предположительно, хранил взрывчатое вещество и электродетонаторы от спецслужб Украины у себя дома. Об этом он сообщил в видео, предоставленном ТАСС в ЦОС ФСБ.

По его словам, у него дома хранятся две капсулы, что точно в них, он не знает. "В разных свертках, предположительно, находится взрывчатое вещество, а также электродетонаторы для инициирования взрыва", - сказал задержанный.

Как установила российская контрразведка, подозреваемый через Telegram установил контакт с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и получал от них взрывчатку, доставляемую с помощью БПЛА, которую хранил у себя дома для использования в диверсионно-террористических целях.

Задержанный также заявил, что не знает, за что задержан, и не знает кому передавал "подарок". По данным ФСБ, в ноябре подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки бутылок пива британского производства, которые он должен был передать офицеру Вооруженных сил РФ в качестве подарка, но был задержан сотрудниками ФСБ России в момент передачи. Вместе с тем, на вопрос, что за пиво, он ответил: "Импортное. Думаю, отравленное. Не уверен". До задержания, по его словам, он хранил его дома.