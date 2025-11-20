В Анапе группа подростков сняла на видео издевательства над сверстницей

Следователи завели уголовное дело о хулиганстве

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Группа подростков в Анапе засняла на видео издевательства над несовершеннолетней, кадры распространились в социальных сетях. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили в Telegram-канале следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

Ранее в социальных сетях распространились кадры, на которых группа подростков применяла физическую силу в отношении несовершеннолетней, заставляя ее после публично извиняться.

"Следственным отделом по городу Анапе СК России по Краснодарскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.