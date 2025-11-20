На МКАД в трех ДТП столкнулись девять машин

Предварительно, пострадавших в дорожных авариях нет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Девять машин столкнулись в трех ДТП на МКАД в Москве, пострадавших нет. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"Сегодня утром около 05:00 часов на 63-м км внешней стороны МКАД произошло три дорожно-транспортных происшествия. В общей сложности механические повреждения получили 9 транспортных средств", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным ГАИ, предварительно, пострадавших в дорожных авариях нет. "В очередной раз обращаемся к автовладельцам с убедительной просьбой: следите за дистанцией и выбирайте скоростной режим с учетом погодных условий", - отметили в управлении.