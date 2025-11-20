В Белоруссии умершего пособника нацистов Ермольчика признали виновным в геноциде

Суд вынес приговор без назначения наказания

МИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии признал умершего в 1980-х годах пособника нацистов Александра Ермольчика виновным в совершении геноцида в годы Великой Отечественной войны и вынес обвинительный приговор без назначения наказания, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ермольчик признан виновным в геноциде, то есть действиях, совершенных с целью планомерного уничтожения белорусского народа как национальной и этнической группы путем убийства и причинения тяжких телесных повреждений. "В связи со смертью постановить в отношении Ермольчика обвинительный приговор без назначения наказания" - огласили решение в суде.

По данным стороны обвинения, приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции Верховного суда в течение 10 суток со дня вынесения.

В конце августа генеральный прокурор республики направил в Верховный суд уголовное дело по обвинению руководителя подразделения вспомогательной полиции Ермольчика в геноциде. Согласно материалам дела, Ермольчик, являясь участником, а затем и руководителем Хойникского подразделения вспомогательной полиции, умышленно лишил жизни не менее 246 человек, включая как минимум 37 детей, а также покушался на лишение жизни еще не менее 8 человек.

В прошлом месяце старший прокурор управления Генпрокуратуры Наталья Соколова сообщила, что после окончания Великой Отечественной войны Ермольчик проживал на территории ФРГ в городе Целле под именем Альберт Крюгер. Пособник нацистов умер 27 ноября 1984 года, не понеся наказания за совершение злодеяний в составе военизированного подразделения вспомогательной полиции в городском поселке Хойники Полесской области БССР, в котором работал следователем, а с июня 1942 года возглавил его.

Генпрокуратура Белоруссии в апреле 2021 года возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В середине июля 2023 года президент республики Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс, которые позволяют судить умерших нацистов.