ČTK: в Чехии при столкновении поездов пострадали около 40 человек

По данным агентства, пять пострадавших получили тяжелые травмы

ПРАГА, 20 ноября. /ТАСС/. Порядка 40 человек получили ранения при столкновении поездов на юге Чехии. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

"Больница Ческе-Будеёвице приняла пять тяжелораненых при столкновении поездов", - сказала агентству пресс-секретарь этого медицинского учреждения Ива Новакова. Ранее сообщалось о двух человеках, получивших тяжелые травмы.

Столкновение двух пассажирских поездов произошло на участке железной дороги между городами Злив и селом Дивчице в районе крупнейшего южночешского города Ческе-Будеёвице. Причины ЧП устанавливает полиция.