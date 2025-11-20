В Красноярске арестовали главу отдела МВД по борьбе с экстремизмом

Его обвиняют в получении взятки

КРАСНОЯРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Красноярска арестовал на два месяца начальника отдела Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Красноярскому краю, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

"Центральным районным судом города Красноярска избрана мера пресечения в отношении начальника отдела Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Красноярскому краю М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ. В отношении М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 18.01.2026", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что с июня по сентябрь 2021 года начальник отдела получил взятку от предпринимателя на сумму около 250 тыс. рублей в виде смартфона Apple iPhone 11 и наличными деньгами в 200 тыс. рублей. "За это он оказывал попустительство по службе, а именно: не инициировал оперативно-разыскные мероприятия и проверки в отношении коммерсанта, осуществлявшего антиобщественную деятельность в Красноярске, не пресекал его действия и не привлекал к ответственности. <…> Известно, что предприниматель участвовал в акциях поддержки предпринимателя Анатолия Быкова", - пояснили в правоохранительных органах.

Быков по совокупности всех приговоров был осужден на 20 лет колонии строгого режима за организацию убийств.