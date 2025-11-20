Жительница Энергодара получила 11 лет за шпионаж в пользу иностранной разведки

Она будет отбывать наказание в колонии общего режима

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Жительница Энергодара, гражданка Украины, шпионившая в пользу иностранной разведки, приговорена к 11 годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного суда.

Как установил суд, женщина, придерживавшаяся проукраинских взглядов, не поддержала проведение специальной военной операции и решила действовать против Вооруженных сил Российской Федерации. В мае 2022 года она вступила в электронную переписку с лицом, действующим в интересах иностранной разведки, и получила от него задание собирать и передавать данные о местах дислокации подразделений противовоздушной обороны ВС РФ, расположенных в Энергодаре. С мая по июнь 2022 года она передавала данные о расположении средства ПВО России.

"Действия женщины квалифицированы по статье 276 УК РФ - передача противнику и собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ, то есть шпионаж. Запорожский областной суд признал гражданку виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.