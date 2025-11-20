На Алтае завели дело против депутата и ее помощника

Они подозреваются в мошенничестве

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 20 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае в отношении депутата Алтайского краевого Законодательного собрания и ее помощника. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Ранее в социальных сетях распространялась информация об обысках у депутата заксобрания Алтайского края Людмилы Клюшниковой (КПРФ), а также у ее помощника Светланы Кербер.

"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Алтайского краевого Законодательного собрания и ее помощника. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - отметили в ведомстве.

По данным следствия, депутат в течение 2021-2025 годов оформляла Кербер в качестве помощника в краевом парламенте без реального выполнения ей трудовых обязанностей. Для этого были предоставлены поддельные документы о якобы осуществляемой работе. В результате на счет помощницы из бюджета поступило свыше 3 млн рублей, которые обе подозреваемых использовали по своему усмотрению.

Помощница депутата заключена под стражу. В СК добавили, что с участием депутата в данным момент проводятся следственные действия. Преступление выявлено оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю.