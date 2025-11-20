Названа причина обрушения потолка в школе в Забайкалье

Это произошло из-за ошибок при капремонте

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 20 ноября. /ТАСС/. Причина обрушения потолка в школе города Балей в Забайкальском крае заключается в нарушении технологии работ во время капитального ремонта. Об этом сообщили в прокуратуре региона по итогам проверки.

Частичное обрушение штукатурки и навесного потолка произошло 23 октября. При этом два года назад в школе был проведен капитальный ремонт. В кабинете находились восемь детей, учитель вовремя вывела их, никто не пострадал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"В 2023 году в школе проводился капитальный ремонт, в ходе которого ООО "МСС" установило в классах навесные потолки. При этом подрядчик нарушил технологию их монтажа - длина саморезов и глубина анкеров не доставала до деревянных перекрытий, в связи с чем они закреплены в штукатурный слой, что привело к потере устойчивости подвесной системы. В связи с этим прокуратура внесла директору общества представление и потребовала устранить выявленные нарушения", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что аналогичные меры прокурорского реагирования приняты к главе администрации Балейского округа, руководству окружного комитета образования и школы в связи с недостаточным контролем при принятии ремонтных работ, ненадлежащим содержанием имущества и обеспечением безопасности образовательного процесса. Подрядчику была направлена претензия, классы с деформированными подвесными потолками закрыты до проведения ремонта. Окончательное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.