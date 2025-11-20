В Югре прокуратура начала проверку после массового отравления в колледже

К проверке привлекли специалистов в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Сургута организовала проверку по факту заболевания 19 студентов Сургутского политехнического колледжа - они обратились к врачам с жалобами на кишечную инфекцию, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

"В настоящее время учащимся оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, 20 ноября за медицинской помощью обратились 19 человек с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией. По поручению прокуратуры автономного округа прокуратура Сургута организовала проверку", - сказали в пресс-службе.

К проверке привлечены специалисты в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования. Организован комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий.