В Новосибирске подростка арестовали за помощь телефонным мошенникам

Злоумышленники обзванивали жителей региона, представляясь сотрудниками госучреждений, и вынуждали передавать им крупные суммы, утверждая, что это необходимо для официального декларирования сбережений

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Оперативники задержали в Новосибирске 17-летнюю пособницу мошенников, которая выполняла в преступной схеме роль курьера. Суд заключил ее под стражу, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранителями проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники обзванивали жителей региона, представляясь сотрудниками госучреждений, и вынуждали людей передавать им крупные суммы, утверждая, что это необходимо для официального декларирования сбережений. Деньги потерпевшие передавали девушке-подростку. Предварительный ущерб составил почти 3 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).