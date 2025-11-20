В Запорожской области из-за обстрела ВСУ уничтожен частный дом

Еще один поврежден

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии прифронтовое село Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, в результате один частный дом был поврежден, а второй полностью уничтожен. Об этом ТАСС сообщили в администрации округа.

"Вооруженные формирования Украины открыли артиллерийский огонь по селу Водяное. В результате один частный дом был поврежден. Выбиты окна, снесен забор. Второй частный дом полностью уничтожен в результате попадания артиллерийского снаряда", - сообщили ТАСС в администрации.

Данные о жертвах и пострадавших не поступали, угроза повторных ударов сохраняется.