ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью более 90 БПЛА

В поселке Красная Яруга от удара дрона по грузовому автомобилю пострадал водитель

БЕЛГОРОД, 20 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 90 беспилотников и выпустили более восьми боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Краснояружском муниципальном округе по поселкам Красная Яруга, Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Староселье выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 22 беспилотников, 10 из которых подавлены и сбиты. В поселке Красная Яруга от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю пострадал водитель. Мужчина после оказания медицинской помощи продолжает лечение амбулаторно", - написали в оперштабе, добавив, что повреждены три квартиры многоквартирного дома и коммерческий объект.

По Алексеевскому округу ВСУ выпустили один БПЛА самолетного типа, по Белгородскому округу - 10 беспилотников, повреждено оборудование коммерческого объекта и частный дом. Борисовский округ атакован с помощью одного БПЛА, поврежден частный дом, по Валуйскому округу выпущены восемь беспилотников, поврежден частный дом и хозпостройка, по Вейделевскому округу - два беспилотника самолетного типа, по Губкинскому округу - один БПЛА самолетного типа, последствий нет. Населенные пункты Грайворонского округа атакованы с помощью 8 боеприпасов и 27 БПЛА, повреждены два объекта инфраструктуры, восемь частных домов и линия электропередачи.

Прохоровский округ атакован с помощью одного БПЛА, последствий нет, Шебекинский округ ВСУ атаковали с помощью 21 беспилотника, поврежден частный дом, Ровеньский округ атаковал один БПЛА, последствий нет.