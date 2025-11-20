В Москве проверяют подозрительную коробку, найденную в здании "Интер РАО-Электрогенерации"
Редакция сайта ТАСС
08:38
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Специалисты проверяют подозрительную коробку, обнаруженную в здании компании "Интер РАО-Электрогенерация" в Москве, эвакуировались более 100 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"На Большой Пироговской улице в Москве в здании "Интер РАО-Электрогенерации" на первом этаже найдена подозрительная пищащая коробка. Специалисты прибыли на место, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в целях безопасности здание покинули порядка 100 человек.