В Москве пять человек обвиняются в мошенничестве под предлогом замены счетчиков

Злоумышленники проводили мнимую диагностику, убеждали пострадавших в неисправности счетчиков, оформляли договоры на их замену, которая в действительности не требовалась, получали деньги, а какие-либо работы не проводили

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пять человек обвиняются в мошенничестве, совершенном под предлогом замены якобы неисправных приборов учета холодной и горячей воды в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Пресненская межрайонная прокуратура контролирует привлечение к ответственности фигурантов уголовного дела о мошенничестве. Обвиняемые, представляясь сотрудниками коммерческих организаций, приходили в квартиры граждан, где под предлогом замены якобы неисправных индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, похищали денежные средства. <...> Пяти лицам предъявлено обвинение в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, злоумышленники проводили мнимую диагностику, убеждали пострадавших в неисправности счетчиков, оформляли договоры на их замену, которая в действительности не требовалась, получали деньги, а какие-либо работы не проводили. В акты выполненных работ фигуранты вносили заведомо ложные сведения о проведении проверки, после чего получали оплату и скрывались.

За свои незаконные услуги обвиняемые получали от 5 тыс. до 50 тыс. рублей. Точное количество жертв мошенников устанавливается. Установлено, что один из потерпевших отдал преступникам 13 тыс. рублей, получив недостоверные акты, составленные злоумышленниками, что привело к необоснованным начислениям за потребление воды.

У задержанных изъяты метрологическое оборудование, 29 счетчиков, а также типовые договоры на оказание услуг. Один из фигурантов заключен под стражу, остальные находятся под домашним арестом.