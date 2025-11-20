В Липецкой области два местных жителя подозреваются в незаконных раскопках

У подозреваемых изъяты, в частности, 22 монеты и 3 перстня из металла, извлеченные ими из земли

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Липецкой области подозревают двух местных жителей в незаконных археологических раскопах, повлекших нарушение сохранности культурного слоя XVII-XVIII веков. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Липецкой области мои коллеги возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 243.2 УК РФ. В незаконном поиске и изъятии археологических предметов, повлекших нарушение культурного слоя, подозреваются двое местных жителей", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Волк, подозреваемые, не имея специального разрешения на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, осуществили незаконный поиск и изъятие древних предметов из мест залегания в Усманском районе Липецкой области. Подобная противоправная деятельность наносит непоправимый ущерб историческому наследию.

"Согласно выводам специалистов, действия фигурантов привели к нарушению сохранности культурного слоя, ориентировочно датирующегося XVII-XVIII веками. У подозреваемых изъяты 22 монеты и 3 перстня из металла, извлеченные ими из земли, металлоискатель, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение", - добавила представитель ведомства.

По делу назначен ряд экспертиз и исследований. Предварительное расследование продолжается.