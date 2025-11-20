В Перми и.о. начальника отдела судебных приставов обвиняют в сборе данных

ПЕРМЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Исполняющая обязанности начальника отдела судебных приставов по Свердловскому району города Перми обвиняется в незаконных сборе и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

"Временно исполняющей обязанности начальника отдела старшему судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов по Свердловскому району города Перми ГУ ФССП России по Пермскому краю предъявлено обвинение в незаконных сборе и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные, совершенных лицом с использованием своего служебного положения (п. "г" ч. 3 ст. 272.1 УК РФ). <…> На период расследования обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в управлении СК.

По данным ведомства, на своем рабочем месте женщина осуществила вход в ведомственную базу данных, где скопировала информацию об исполнительных производствах и персональные данные должников и взыскателей. Затем она передала эти сведения третьим лицам через мессенджер. Преступление было выявлено оперативниками УФСБ России по Пермскому краю.

В кабинете судебного пристава проведены обыски, изъята документация, электронные носители информации и другие предметы. Женщина дала признательные показания. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливается причастность обвиняемой к иным эпизодам противоправной деятельности.