В Приангарье подростка приговорили к воспитательной колонии за убийство

Удовлетворен также иск матери погибшей девочки о взыскании компенсации морального вреда на сумму 1,5 млн рублей

ИРКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Балаганский районный суд приговорил 17-летнего местного жителя к шести годам воспитательной колонии за жестокое убийство 12-летней девочки. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Иркутской области.

"Балаганский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 17-летнего жителя Балаганского района. Он признан виновным по п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). <…> С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Также удовлетворен иск матери погибшей девочки о взыскании компенсации морального вреда на сумму 1,5 млн рублей", - сообщили в прокуратуре.

После случившегося прокуратура проверила деятельность органов системы профилактики - 11 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Суд установил, что в сентябре 2024 года парень на спортивной площадке в селе Тарнополь Балаганского района встретил свою знакомую 12-летнюю девочку, с которой ранее учился в одной школе. Между ними произошел конфликт. Подросток нанес девочке множественные удары ножом, из-за которых она погибла на месте. Свою вину подсудимый признал частично.