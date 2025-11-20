Военком в Киеве открыл стрельбу по убегавшему мужчине

Молодой человек пытался избежать проверки документов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудник ТЦК (аналог военкомата на Украине) в Киеве выстрелил в молодого человека, пытавшегося избежать проверки документов. Об этом сообщает издание "Страна", которое также публикует видеозапись инцидента.

На видео показано, что мужчины в военной форме окружают автомобиль. Из него выскакивает и отбегает в сторону молодой человек. Один из военных вскидывает руку в направлении убегающего для выстрела, рука дергается, как от отдачи. Другой бьет по машине ногой.

В Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) появилась также запись от имени мужчины, в которого стреляли. Он утверждает, что не подпадает под мобилизацию и призывает придать нападение военкомов огласке.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В конце августа командир батальона ВСУ Юрий Береза предложил мобилизовать мужчин и женщин с 18 лет. В начале сентября стало известно, что в бригадах ВСУ стали вводить должности советников по вопросам гендерного равенства.