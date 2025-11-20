Сибиряка приговорили к принудительным работам по делу о гибели рабочих в Абакане

В доход государства также удержат 5% из заработной платы осужденного

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Начальник цеха компании "Корпорация лесмаш" в Абакане, где в 2024 году в результате взрыва погибли два человека и четверо пострадали, приговорили к двум годам принудительных работ. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

Взрыв произошел 23 декабря 2024 года в цехе, который арендует предприятие на территории Абаканского опытно-механического завода. В результате взрыва погибли два человека, четверо пострадали. ГСУ СК РФ по Красноярскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по факту гибели двух и более человек из-за нарушений правил безопасности при ведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок два года, которое в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменено на принудительные работы на срок два года с удержанием в доход государства 5% из заработной платы осужденного с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством, контролем и обеспечением техники безопасности при производстве испытаний и эксплуатации пневматического оборудования, на срок два года", - сообщили в ведомстве. По информации прокуратуры, один из пострадавших получил тяжелые травмы, а трое других травмы средней и легкой степени тяжести.

В ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили журналистам, что взрыв произошел в ходе пневматических испытаний при изготовлении резервуара для хранения воды. "Подсудимый, ответственный за изготовление емкости и проверки ее на прочность, использовал неисправное оборудование для измерения давления. После чего он дал подчиненным сотрудникам указание об устранении дефектов сварных соединений емкости, находящейся под избыточным давлением", - добавил представитель ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

ООО "Корпорация лесмаш" выпускает металлопродукцию и занимается ремонтом промышленной техники.