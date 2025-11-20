Спасатели не обнаружили пропавшего в горах Адыгеи туриста

Поиск продолжается силами наземной группировки спасателей Адыгейского поисково-спасательного отряда им. А. М. Носкова

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 20 ноября. /ТАСС/. Поиски пропавшего в районе горы Тыбги в Адыгее туриста спасателями с борта вертолета Ка-32 результатов не дали, они продолжаются силами наземной группировки. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Ранее со ссылкой на ЮРПСО МЧС России сообщалось, что турист из Краснодара пропал в районе горы Тыбги на территории Адыгеи, спасатели вылетели из Сочи для проведения поиска с воздуха бортом Ка-32.

"На протяжении трех часов спасатели ЮРПСО МЧС России и экипаж вертолета Ка-32 вели поиск пропавшего в горах Адыгеи туриста с борта воздушного судна. Обследованы северный и южный склоны горы Тыбги - от подножия до вершины. В результате визуального поиска с воздуха пропавшего туриста - 42-летнего жителя Краснодара - обнаружить не удалось", - говорится в сообщении.

Уточняется, что поиск туриста продолжается силами наземной группировки спасателей Адыгейского поисково-спасательного отряда им. А. М. Носкова - филиала ЮРПСО МЧС России.

В поход мужчина отправился вместе с подругой. 17 ноября он решил один подняться с Турового балагана в сторону вершины горы Тыбги, высота которой 3064 метра. Около суток спутница ждала его в базовом лагере и днем 18 ноября самостоятельного спустилась в поселок Гузерипль, сообщив о произошедшем сотрудникам Кавказского заповедника. В среду на протяжении всего дня спасатели Адыгейского филиала ЮРПСО МЧС России по следам туриста двигались в сторону вершины Тыбги. Спасатели по хребту поднялись на высоту около 3000 метров, но обнаружить пропавшего не удалось.