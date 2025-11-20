В Челябинске продлили арест экс-банкиру по делу о кредитной линии

Речь идет об Анатолии Скаленко

ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска продлил до 20 декабря меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего банкира, задержанного ФСБ, который обвиняется в том, что получил 1 млн рублей за открытие бизнесмену невозобновляемой кредитной линии на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Судом до 20 декабря текущего года продлена мера пресечения бывшему начальнику отдела финансирования недвижимости Сбербанка Анатолию Скаленко", - сказал собеседник агентства.

Со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Челябинской области 26 сентября сообщалось, что Скаленко арестован до 26 ноября по обвинению в том, что получил 1 млн рублей за открытие бизнесмену невозобновляемой кредитной линии на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Эта кредитная линия предназначалась для строительства гостиничного комплекса. В отношении бывшего банкира возбуждено дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

В правоохранительных органах региона рассказывали ТАСС, что, по версии силовиков, взятка передавалась для реализации проекта "Увильды парк", который реализовывал Алексей Вахатов в Аргаяшском районе Челябинской области на берегу озера Увильды. Ранее были задержаны коллеги бывшего банкира Роман Лихопуд и Оксана Малышко.