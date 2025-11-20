Во Владимире суд оставил в силе арест обвиняемому в махинациях

Речь идет о Романе Другове

ВЛАДИМИР, 20 ноября. /ТАСС/. Владимирский областной суд оставил в силе арест руководителя компании "Интерстройвладимир" Романа Другова, обвиняемого в мошенничестве со средствами дольщиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее суд изменил Другову меру пресечения в виде подписки о невыезде на заключение под стражу.

"Не согласившись с постановлением суда, сторона защиты подала апелляционную жалобу во Владимирский областной суд. В ходе ее рассмотрения участвующий в деле прокурор настаивал на сохранении в отношении Другова меры пресечения в виде заключения под стражу, мотивируя свою позицию наличием фактов нарушения обвиняемым условий ранее избранной ему меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Суд, согласившись с позицией прокурора, оставил меру пресечения в виде заключения под стражу без изменения, а жалобу адвоката - без удовлетворения", - отметили в пресс-службе.

Другов наряду с другими руководителями компаний "Интерстройвладимир", "Ситистрой" и "Интерстройплюс" обвиняется в том, что, создавая видимость строительства многоквартирных жилых домов по улицам Никитская, Верхняя и Нижняя Дуброва города Владимира, осуществлял хищение денежных средств граждан, желающих приобрести недвижимое имущество в собственность на этапе строительства. Всего, по версии следствия, от имени указанных организаций в 2017-2020 годах с физлицами было заключено более 2 тыс. договоров долевого участия. "Преступные действия повлекли неисполнение обязательств по заключенным с гражданами договорам строительства жилья и причинение ущерба организациям-застройщикам на общую сумму свыше 4 млрд рублей", - пояснили в пресс-службе.