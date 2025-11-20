В США мужчине предъявили обвинения в терроризме за поджог женщины в метро

Суд также постановил провести психиатрическую экспертизу Лоуренса Рида

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Федеральный суд Чикаго предъявил обвинения в терроризме мужчине, который облил горючей жидкостью женщину в метро, а затем поджег ее. Об этом сообщил телеканал NBC.

Инцидент произошел в начале этой недели, когда 50-летний Лоуренс Рид без какой-либо причины в вагоне метро облил горючей жидкостью 26-летнюю пассажирку и поджег ее. Женщина получила тяжелые ожоги лица и тела. Преступника оперативно задержали.

При этом отмечается, что суд постановил провести психиатрическую экспертизу Рида, так как он вел себя неадекватно во время заседания суда. В частности, мужчина громко пел и кричал, а также отказался от услуг адвоката.