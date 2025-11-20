Приговор и.о. вице-премьера Башкирии Марзаеву огласят 21 ноября

Мужчину обвиняют в получении взятки в размере 37 млн рублей

Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Республики Башкортостан Алан Марзаев © Официальный Telegram-канал прокуратуры Республики Башкортостан

УФА, 20 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд 21 ноября огласит приговор исполняющему обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алану Марзаеву по делу о получении взятки в размере 37 млн рублей, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

"Оглашение приговора [назначено на] 21 ноября", - сказала собеседница агентства.

Ранее гособвинение попросило суд приговорить Марзаева к 14 годам колонии строгого режима со штрафом в десятикратном размере взятки (свыше 560 млн рублей). Гособвинение также просило запретить Марзаеву занимать должности в государственных органах на 13 лет и конфисковать в доход государства сумму полученной им взятки в размере 37 млн рублей, земельный участок и два жилых дома.

Марзаева обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, он получил через посредника взятку от руководителей дорожно-строительной компании в размере 37 млн рублей от общей суммы взятки в размере 56 млн рублей. За это Марзаев пообещал покровительствовать коммерческой деятельности и обеспечивать заключение госконтрактов на строительство автомобильных дорог. Он был взят под стражу в сентябре 2024 года.

Сам Марзаев 10 октября в суде назвал дело "сфабрикованным" и выразил уверенность в том, что защита докажет его невиновность, если суд будет объективным.