Главреда издания "Журналист" оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Любови Петровой назначили административный штраф в размере 4 тыс. рублей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы оштрафовал на 4 тыс. рублей главного редактора издания "Журналист" Любовь Петрову за неуказание плашки иноагента в материале с упоминанием Анастасии Казанцевой (признана в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе.

"Постановлением Савеловского районного суда города Москвы главный редактор издания "Журналист" Петрова Любовь Владимировна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, поводом для назначения штрафа стало то, что "в журнале "Журналист" был размещен материал, в котором упоминалась иностранный агент Казанцева Анастасия Андреевна без указания ее статуса".

Кроме того, суд оштрафовал Сергея Лойко (признан в РФ иноагентом) на 40 тыс. рублей по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) и Аллу Боссарт (признана в РФ иноагентом) на 30 тыс. рублей - также за нарушение порядка деятельности иноагента.