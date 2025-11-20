В Калининграде завели дело после гибели двух младенцев в роддоме

Местная жительница сообщила о гибели новорожденного и второго плода в 2025 году

КАЛИНИНГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Калининградской области расследует уголовное дело о халатности, возбужденное по факту гибели двух детей в роддоме. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В сообщении сказано, что жительница Калининграда сообщила о гибели "новорожденного и второго плода" в 2025 году, а также о потере возможности иметь детей. Медицинскую помощь оказывали в одном из учреждений города. По факту случившегося следственные органы регионального управления СК РФ возбудили и расследуют уголовное дело о халатности по части 2 статьи 293 УК РФ, сказано в сообщении.

В СУ СК РФ по Калининградской области ТАСС рассказали о том, что инцидент произошел в августе 2025 года. По данным источника, трагедия случилась в региональном перинатальном центре.

Руководитель областного следственного управления СК РФ полковник юстиции Дмитрий Канонеров дал подчиненным указание в кратчайшие сроки признать женщину потерпевшей, а также установить все обстоятельства произошедшего и вынести правовую оценку действиям виновных лиц.