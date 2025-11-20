Разведчика ВСУ заочно осудили за теракты в Белгородской области

Дмитрия Кочаряна приговорили к 29 годам лишения свободы

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Командира группы украинской воздушной разведки Дмитрия Кочаряна заочно приговорили к 29 годам лишения свободы за террористическую деятельность в Белгородской области. Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главной военной прокуратуры РФ.

"35-летний командир группы воздушной разведки государственной пограничной службы Украины старший лейтенант Дмитрий Кочарян признан виновным по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и пропаганда терроризма), п. "а", "в" ч. 2, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористические акты, повлекшие смерть нескольких человек, причинение значительного ущерба и наступление иных тяжких последствий) и приговорен заочно к 29 годам лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что Кочарян, действуя в составе организованной группы под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины, организовал финансирование терроризма, осуществлял террористическую деятельность в целях устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти РФ.

С января по октябрь 2024 года он публично призывал к убийству граждан и военнослужащих РФ, а также организовал сбор денежных средств на приобретение подразделению БПЛА для осуществления террористических актов на территории России. "По его приказам с территории Харьковской области Украины с использованием БПЛА с самодельными, оснащенными взрывчатыми веществами и поражающими элементами взрывными устройствами были нанесены удары по одному из районов Белгородской области, в результате которых два человека погибли, еще несколько получили ранения различной степени тяжести", - отмечается в сообщении.

Кочарян объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.