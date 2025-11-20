Во Вьетнаме число жертв наводнений и оползней выросло до 41

Также погибло более 30 тыс. голов сельскохозяйственных животных и птицы, заявили в департаменте управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий

ХАНОЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Центральном Вьетнаме, выросло до 41. Об этом сообщил Департамент управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама.

По его данным, с 16 по 20 ноября непрерывные дожди, наводнения и оползни наибольший ущерб нанесли провинции Даклак, в которой жертвами стихии стали 16 человек, и Кханьхоа, где погибли 14 человек. Еще четыре человека погибли в провинции Ламдонг, трое - в провинции Зялай и по двое погибших было зарегистрировано в городах Дананг и Хюэ.

Наводнения привели к повреждению и затоплению более 52 тыс. домов в центральном регионе. Серьезно пострадали свыше 13 тыс. га, где высажены сельскохозяйственные культуры, около 2,1 тыс. га фруктовых плантаций, погибло более 30 тыс. голов сельскохозяйственных животных и птицы.

Из-за паводка также серьезно нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение внутри центральной части страны и с остальными ее регионами. На ключевых национальных магистралях произошли более 30 оползней и сильных подтоплений. Свыше 140 оползней зафиксировано на провинциальных дорогах.