В Белгородской области двое мирных жителей ранены при атаках БПЛА

ВСУ атаковали беспилотниками Грайворонский округ

БЕЛГОРОД, 20 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Грайворонский округ Белгородской области, пострадали два мирных жителя. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В селе Глотово движущийся легковой автомобиль атакован FPV-дроном. Ранена женщина. <...> Второй пострадавший получил ранения от удара дрона по легковому автомобилю в селе Рождественка", - написали в оперштабе.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ, врачи диагностировали ей минно-взрывную травму и баротравму, после оказания помощи женщина будет переведена в городскую больницу №2 Белгорода. На месте атаки выбиты окна частного дома.

Мужчина получил баротравму и осколочные ранения лица, его доставили в Грайворонскую ЦРБ, для дальнейшего лечения и обследования он будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода.

В селе Мощеное один FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома, выбиты окна. Еще один БПЛА атаковал другой частный дом, повреждены остекление, фасад, крыша и забор. В селе Козинка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника разрушен частный дом.