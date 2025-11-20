Фигурирующая в деле о взятке судьи Мальцевой фирма имела долги

Сумма задолженностей превышала 20 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Общество с ограниченной ответственностью "Малика", фигурирующее в деле о взятке судьи Воронежского арбитражного суда Светланы Мальцевой, задолжало кредиторам свыше 20 млн рублей. Это следует из документов суда, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Установить в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Малика" <…> в состав третьей очереди требование общества с ограниченной ответственностью "Автодом 36" в сумме 22 152 776 рублей 10 копеек", - сказано в определении Арбитражного суда Воронежской области от 15 декабря 2021 года.

1 июня 2022 года этот же суд признал общество с ограниченной ответственностью "Малика" несостоятельным (банкротом) и постановил открыть в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Ранее стало известно, что председатель СК России возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. По версии следствия, в декабре 2021 года она получила от своего знакомого, арбитражного управляющего Владимира Коликова взятку в размере 250 тыс. рублей. За это незаконное вознаграждение судья по делу о банкротстве должна была ввести процедуру наблюдения в отношении ООО "Малика", принимать дальнейшие решения в пользу взяткодателя и действия с целью сохранения активов фирмы.

В интересах следствия воронежское региональное следственное управление СК РФ пока не предоставляет другой информации, в том числе не сообщает, задержана ли Мальцева.