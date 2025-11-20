СК показал видео с обвиняемым в убийстве и изнасилованиях жителем Подмосковья

Мужчину заключили под стражу

Редакция сайта ТАСС

© ГСУ СК России по Московской области/ ТАСС

ТАСС, 20 ноября. ГСУ СК по Московской области опубликовало кадры с жителем Подмосковья, арестованным по обвинению в убийстве двух девушек, изнасилованиях и склонению к употреблению наркотических средств.

В управлении сообщили, что в ноябре в правоохранительные органы поступили заявления от родственников 19-летней жительницы Королева и 25-летней москвички. Было установлено, что последним местом жительства обеих был дом обвиняемого в Московской области. Еще одной потерпевшей удалось сбежать, ее обнаружили в больнице в Волгоградской области.

Правоохранители установили, что мужчина искал жертв на одном из сервисов для размещения объявлений. Он рассказывал, что якобы подбирает няню для ребенка. Женщины приезжали к нему в дом, проживали там, а после исчезали. Как сообщили в ГСУ СК по региону две девушки до сих пор не найдены.

Мужчину заключили под стражу.