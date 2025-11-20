В Днепропетровске произошла серия взрывов
Редакция сайта ТАСС
15:21
обновлено 15:35
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. В Днепропетровске на юго-востоке Украины произошла серия взрывов.
Сначала о взрыве в городе сообщило издание "Общественное. Новости". Однако подробностей не привело.
После уже о серии взрывов проинформировало агентство РБК-Украина.
В Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях действует воздушная тревога.
В новость внесены изменения (18:34 мск) - добавлена информация о новых взрывах.