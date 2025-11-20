Защита Шлосберга обжаловала приговор по делу о неисполнении обязанностей иноагента

Заместителя председателя партии "Яблоко" ранее приговорили к 420 часам обязательных работ

ПСКОВ, 20 ноября. /ТАСС/. Защита заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга (признан в РФ иноагентом) обжаловала приговор суда о 420 часах обязательных работ по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

"Заместитель председателя партии "Яблоко" Лев Шлосберг и его защитники Виталий Исаков и Владимир Данилов обжаловали приговор судьи мирового судебного участка №38 Елены Смирновой, которая 5 ноября приговорила политика к 420 часам обязательных работ", - отмечается в сообщении.

Объединенная пресс-служба судов Псковской области 5 ноября сообщила о том, что суд приговорил Шлосберга к 420 часам обязательных работ по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. По данным суда, Шлосберг, будучи дважды привлеченным в течение прошлого года к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), в период с мая по июль 2024 года не менее пяти раз разместил на администрируемой им странице во "ВКонтакте" информацию без указания на то, что она создана и распространена иноагентом.