Избитой группой сверстниц в Москве девочке окажут психологическую помощь

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила, что жизни ребенка ничего не угрожает

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Тринадцатилетняя школьница, которую избила группа подростков в Москве на почве личной неприязни, получит психологическую помощь. Избиение со стороны сверстниц оказалось не первым, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичной полиции проводят проверку по факту избиения группой подростков школьницы на почве личной неприязни, родители нарушителей привлечены к ответственности.

"Девочка находится в больнице, у нее обнаружены гематомы не только свежие, но и застаревшие, у нее сотрясение мозга, но жизни ребенка ничего не угрожает. Надеюсь, завтра ее отпустят из больницы, я ее навещу, с семьей нахожусь на связи. Семье и девочке будет оказана всяческая психологическая помощь, это полная хорошая семья, девочка хорошо учится. Буду разговаривать с семьей, почему она скрывала и так долго не говорила - когда такая жесточайшая травля, ребенок замыкается, он не может играть, он не актер", - сказала Ярославская.

Она отметила, что нападавшие подростки установлены, это девочки из 7-8 классов разных образовательных организаций. Они будут поставлены на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. "Они либо их родители будут привлечены к административной ответственности, от наказания никто не уйдет, я лично это прослежу", - добавила омбудсмен.