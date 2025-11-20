Idnes: столкновение поездов в Чехии произошло по вине одного из машинистов

Он не заметил запрещающего сигнала семафора и вывел состав на колею, по которой следовал пассажирский поезд, сообщил портал

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 20 ноября. /ТАСС/. Столкновение пассажирских поездов на юге Чехии произошло по вине одного из машинистов. Об этом сообщил портал Idnes.

Машинист скорого поезда не заметил запрещающего сигнала семафора и вывел состав на колею, по которой следовал пассажирский поезд регионального сообщения.

Согласно данным портала, пострадали 47 человек, из которых 35 были доставлены в больницы, четверо получили тяжелые ранения. Ранее новостной портал Irozhlas сообщал о 57 пострадавших в результате столкновения поездов.

Указывается, что материальны ущерб оценивается предварительно в 150 млн крон (около $7,2 млн). Полиция возбудила уголовное дело по статье "создание для людей угрозы по невнимательности".

Столкновение поездов произошло на участке железной дороги между городами Злив и селом Дивчице в районе крупнейшего города Ческе-Будеевице. Движение поездов там остановлено.