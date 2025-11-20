В Москве инспектора ГАИ обвинили во взятке за незаконную выдачу водительских прав

Сумма взятки составила 60 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Инспектор одного из регистрационно-экзаменационных отделов ГАИ арестован в Москве по делу о незаконном получении водительского удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Расследуется уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в посредничестве во взяточничестве (пп. "а", "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). <...> В ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов установлено, что инспектор одного из межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве получил за указанные незаконные действия взятку в размере 60 тыс. рублей. Ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в сентябре житель столицы нашел в интернете объявление о возможности получить права без прохождения экзамена. По указанному в объявлении номеру мобильного телефона он связался с мужчиной, который предложил свои услуги за 210 тыс. рублей. Мужчина также сообщил, что для получения удостоверения необходимо предоставить паспортные данные, фотографию и перевести предоплату в размере 20 тыс. рублей. В дальнейшем в ходе переписки стоимость услуг была увеличена до 230 тыс. рублей.

8 октября взяткодатель прибыл в подразделение Госавтоинспекции, расположенное на улице Твардовского, где получил водительское удостоверение на свое имя с открытыми категориями В, В1 и М взамен поддельного водительского удостоверения Республики Беларусь, ранее выданного ему одним из предполагаемых соучастников. Далее взяткодатель, выйдя на улицу, передал деньги мужчине, с которым ранее связывался по телефону, для последующей передачи должностным лицам, предположительно оказывавшим содействие в решении данного вопроса. После получения средств посредник был задержан оперативными сотрудниками в рамках проводимого оперативного эксперимента.