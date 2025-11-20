В Жигулевске двоих 18-летних жителей заподозрили в похищении человека

Подозреваемые требовали от потерпевшего 50 тыс. рублей за урегулирование конфликтной ситуации

Редакция сайта ТАСС

© СУ СК России по Самарской области/ ТАСС

САМАРА, 20 ноября. /ТАСС/. Двое 18-летних жителей Жигулевска арестованы по подозрению в похищении человека, вымогательстве и применении пыток с использованием пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Самарской области.

По версии следствия, осенью 2025 года фигуранты на почве возникшего ранее конфликта из-за оскорбления девушки, применяя насилие, поместили 27-летнего местного жителя в багажник автомобиля и вывезли его в лесной массив.

"Подозреваемые, требуя от потерпевшего 50 тыс. рублей за урегулирование конфликтной ситуации, нанесли оппоненту множественные удары руками, ногами и палкой по различным частям тела, а затем несколько раз выстрелили в него из пневматического оружия, причинив телесные повреждения", - уточнили в ведомстве.

После фигуранты оставили потерпевшего в лесу и скрылись. В отношении обоих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.