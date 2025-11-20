В Сыктывкаре произошел пожар вблизи нового корпуса инфекционной больницы

Причина возгорания устанавливается

СЫКТЫВКАР, 20 ноября. /ТАСС/. Строительные блоки горят вблизи нового корпуса инфекционной больницы на улице Гаражной в Сыктывкаре. В ликвидации пожара участвуют 13 человек и 3 единицы техники, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Коми.

"В пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о возгорании строительных блоков по улице Гаражной. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. В ликвидации пожара задействованы 13 огнеборцев и 3 единицы техники. Пострадавших нет", - сообщили агентству.

Причина пожара устанавливается, добавили в МЧС.