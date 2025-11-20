В Северодвинске группу людей обвинили в 32 подставных ДТП ради страховых выплат

Часть средств участники схемы использовали для погашение расходов, связанных с устранением повреждений на автомобилях

АРХАНГЕЛЬСК, 20 ноября. /ТАСС/. Группу жителей Северодвинска обвинили в совершении 32 преднамеренных ДТП на территории Архангельской, Вологодской и Ярославской областей с целью получения незаконных страховых и иных выплат. Путем обмана они похитили более 11,5 млн рублей, сообщили в следственном управлении СК по Архангельской области.

"Следствием установлено, с декабря 2019 года по сентябрь 2024-го обвиняемые, действуя организованной группой, инициировали 32 преднамеренных ДТП на территории Архангельской, Вологодской и Ярославской областей, маскируя их под случайные события, затем обратились в страховые компании и иные органы для получения незаконных страховых и иных выплат. В результате умышленных действий участников организованной группы, путем обмана относительно наступления страхового случая, а также размера страхового возмещения, подлежащего выплате, они похитили денежные средства на общую сумму более 11,5 млн рублей", - сказано в сообщении.

Часть средств участники схемы использовали для погашение расходов, связанных с устранением повреждений на автомобилях, а также приобретение других машин.

По данным СК, группа северодвинцев обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере). В ходе следствия наложен арест на их недвижимое имущество на общую сумму более 10 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.