В Каховке загорелся частный дом после удара дрона ВСУ

Погибших и пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 20 ноября. /ТАСС/. Кровля частного дома в Каховке Херсонской области загорелась в результате атаки дрона ВСУ. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук.

"Прилет БПЛА. Горит кровля частного дома. На месте работают пожарные. Угроза прилетов сохраняется. Угрозы распространения огня нет. На месте обнаружен взрывоопасный предмет. Информация передана саперам", - написал он в своем Telegram-канале.

Филипчук уточнил, что погибших и пострадавших нет.