G1: причиной пожара на конференции в Бразилии могло стать короткое замыкание

Как отметил портал, пожар начался в "голубой зоне" проведения мероприятия, где участники разместили свои стенды для продвижения инициатив в области климата

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 ноября. /ТАСС/. Одной из причин пожара на конференции ООН по климату в Белене могло стать короткое замыкание. Об этом сообщил портал G1 со ссылкой на Элдера Барбалью, губернатора штата Пара, где проходит мероприятие.

По его словам, причинами возгорания могли стать короткое замыкание или отказ генератора. Как отметил портал, пожар начался в "голубой зоне" проведения конференции - именно там участники разместили свои стенды для продвижения инициатив в области климата.

Пожар произошел в месте проведения климатической конференции ООН COP-30 в четверг. По информации G1, его удалось взять под контроль за несколько минут, однако 13 участникам впоследствии потребовалась медицинская помощь из-за отравления угарным газом.

Конференция по климату COP-30 проходит в Белене на севере штата Пара с 10 по 21 ноября.