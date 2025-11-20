На Камчатке на вулкане Безымянный за сутки произошло 16 сейсмособытий

Ученые фиксируют повышенную сейсмичность

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Ученые на Камчатке зафиксировали 16 сейсмособытий на вулкане Безымянный, его сейсмичность выше фона, сообщили ТАСС в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Сейсмичность вулкана выше фона. Количество событий в районе исполина за сутки - 16. В течение суток регистрируются серии сейсмических поверхностных событий, возможно сопровождавшие сход раскаленных лавин", - рассказали в учреждении.

Уточняется, что сейсмический мониторинг затруднен из-за повышенной сейсмичности на вулкане Ключевской.

Как сообщил ТАСС руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук, извержение вулкана Безымянный может начаться в течение 7-10 дней.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Вулкан извергается в среднем один-два раза в год.