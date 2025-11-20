ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Воронеже и двух муниципалитетах отменили непосредственную угрозу удара БПЛА

Опасность атаки дронов в области сохраняется
20 ноября, 23:22

ВОРОНЕЖ, 21 ноября. /ТАСС/. Режим непосредственной угрозы удара БПЛА снят на территории Воронежа, Нововоронежа и Лискинского района Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже, Нововоронеже и Лискинском районе", - написал он в своем Telegram-канале.

Гусев отметил, что опасность атаки беспилотников в области сохраняется. 

