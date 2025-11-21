У Курильских островов зафиксировали ощущаемое землетрясение

Сейсмособытие произошло неподалеку от Северо-Курильска

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 21 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали у Курильских островов, толчки ощущались в городе Северо-Курильске. Об этом сообщили в филиале федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН).

Сейсмособытие произошло в 02:42 по местному времени (18:45 мск 20 ноября). Эпицентр залегал на глубине 20 км в 89 км юго-восточнее Северо-Курильска. Магнитуда составила 4,5.

Толчки могли ощущаться в Северо-Курильске силой до трех баллов.