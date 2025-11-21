В Татарстане и Ульяновской области объявили беспилотную опасность

Об этом сообщили в приложении МЧС России

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности введен на территории Татарстана и Ульяновской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

"Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.

Кроме того, в приложении проинформировали, что беспилотная опасность объявлена в Ульяновской области. Отмечается, что на территории региона возможно отключение мобильного интернета.