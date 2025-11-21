Жителя Камчатки осудили на 18 лет за участие в террористической организации

По данным следствия, мужчина планировал теракты против российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Житель Камчатки осужден на 18 лет заключения за участие в украинской террористической организации и планы по организацию терактов. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ по региону.

По данным следствия, мужчина вступил в украинскую организацию, признанную террористической и запрещенную на территории Российской Федерации и выполнил задание по созданию пропагандистского видеоролика. В дальнейшем, планируя теракты против российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, гражданин получил и изучил инструкцию по изготовлению взрывного устройства.

"Следственным подразделением УФСБ в отношении жителя региона расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ст. 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Тихоокеанский флотский военный суд признал его виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок 18 лет, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима", - рассказали в ведомстве.