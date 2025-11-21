В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждена ЛЭП
02:52
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноября. /ТАСС/. Беспилотная атака отражена в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Повреждена опора ЛЭП, были обесточены более 200 домов.
Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Беспилотная атака ночью отражена в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Никто из людей не пострадал. В Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, в результате обесточены более 200 домов. Возникший на месте пожар был оперативно потушен на площади 4 кв. м. Подачу электроэнергии специалисты к утру восстановили", - написал он в своем Telegram-канале.
Слюсарь уточнил, что силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА. Информация о последствиях на земле будет уточняться.