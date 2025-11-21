После массового отравления студентов в колледже Югры завели уголовное дело

В региональном СК отметили, что ранее поступали жалобы на работу столовой образовательного учреждения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 ноября. /ТАСС/. Силовики возбудили уголовное дело по факту массового отравления студентов Сургутского политехнического колледжа Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили в СУ СКР по Югре.

"В СМИ сообщается, что в Сургуте в одном из учебных заведений произошло массовое отравление студентов. Отмечается, что ранее поступали жалобы на работу столовой образовательного учреждения. Следственным управлением СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказано в сообщении.

Ранее ТАСС в прокуратуре Югры сообщали, что прокуратура организовала проверку по факту заболевания 19 студентов Сургутского политехнического колледжа - они обратились к врачам с жалобами на кишечную инфекцию. К проверке привлечены специалисты в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования. Организован комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий. Как уточнял ТАСС директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин, студенты колледжа переведены на дистанционное обучение, всего за медицинской помощью обратились 19 обучающихся колледжа, из них 18 госпитализированы в инфекционное отделение в состоянии легкой и средней степени тяжести, угрозы для их жизни и здоровья нет.

В телеграм-канале Управления Роспотребнадзора по Югре сообщается, что специалисты территориального отдела приступили к эпидемиологическому расследованию. Также врачи-эпидемиологи и специалисты по гигиене детей и подростков начали внеплановые выездные проверки. Совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в Югре проводится отбор проб объектов внешней среды, питьевой воды, пищевых продуктов и смывов с поверхностей. Особое внимание уделено сотрудникам пищеблока, у всех работников отобран биоматериал для проведения лабораторных исследований.

По предварительным данным регионального управления Роспотребнадзора, возбудителем инфекции стал норовирус. Ситуация находится на строгом контроле. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.